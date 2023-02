LIROLA, Prima offerta Alanyaspor troppo bassa per l'OM

L'Alanyaspor ha presentato una prima offerta troppo bassa per convincere Pol Lirola a trasferirsi in Turchia. Attualmente in prestito all'Elche, TMW riporta che il laterale spagnolo di proprietà dell'Olympique Marsiglia aveva dato il suo assenso al trasferimento nella squadra allenata da Francesco Farioli, ma la proposta per coprire l'ingaggio del giocatore da qui a giugno è stata ritenuta troppo bassa. Tra i club c'era l'intesa per un prestito secco.