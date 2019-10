LIROLA, Non pensavo di stare così bene. Ruolo...

Pol Lirola, terzino destro della Fiorentina, ha parlato così tramite i profili social della Fiorentina: "La città è molto bella e tranquilla, c'è tutto nonostante non sia molto grande. Arrivo facilmente al centro anche se non ci abito vicino. Piazzale Michelangelo è il posto che più mi piace. Squadra? La nuova proprietà sta facendo sognare i tifosi, sto bene e non mi aspettavo di essere così da subito. Sono arrivato in un momento non facile... Cantante preferito? Rap e Sfera Ebbasta. Montella? Mi sono abituato a fare il quinto di centrocampo dopo anni che facevo il quarto in un 4-3-3 non è stato semplice. Coro preferito? La carica che ti dà l'inno è unica. Riti scaramantici? Il piede destro lo metto due volte per primo in campo. Compagno più tecnico? Ribery. Compagno più rapido? Chiesa. Bistecca o paella? Dico paella purtroppo per voi. Dove migliorare? Voglio fare più assist e difendere meglio. Al Sassuolo lo stadio era mezzo vuoto a volte, qua c'è più pressione. Passatempo? Gioco spesso a FIFA, seguo il tennis, amo Nadal".