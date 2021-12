LILLE, Caccia al sostituto di Ikoné: offerta per Blas

Non è ancora iniziato il mercato ed il LOSC Lille ha di fatto già ceduto un pezzo da novanta: con l'addio di Jonathan Ikoné le dogues si sono privati di un calciatore centrale per il titolo dell'anno scorso e così la formazione di Gourvennec sta cercando di trovare un sostituto all'altezza dell'esterno passato alla Fiorentina, con cui ha svolto le visite mediche nella giornata di ieri. L'Equipe spiega che il club francese ha provato a prendere Ludovic Blas dal Nantes, 23 anni, contratto in scadenza nel 2024, ma la richiesta dei gialloverdi da 20 milioni di euro è ritenuta fuori mercato. Così la caccia prosegue.