LEWANDOWSKI, Tornerò per un vero addio al Bayern

Robert Lewandowski è un nuovo giocatore del Barcellona. Il polacco lascia Monaco di Baviera al termine di alcune settimane molto complesse, come racconta ai microfoni della BILD, in una sorta di intervista d'addio: "Le ultime settimane sono state difficili. Non è facile per me trovare le parole giuste. C'è molto da fare nella mia testa in questo momento. Ultimamente ho cercato di stare rilassato, per godermi le vacanze con la mia famiglia. La mia età e la mia esperienza sicuramente mi hanno aiutato. Da giovane sarei stato più sconvolto e stressato. Ho potuto capire cosa stava succedendo, cosa si diceva, si scriveva e si raccontava. Alla fine è successo tutto molto velocemente. Non c'era molto tempo per pensare a niente. Ora sono felice che abbiamo trovato una soluzione. Sono felice di poter tornare presto in campo con il Barcellona. Per me questo è il prossimo passo della mia carriera".

Sull'addio al Bayern: "Non c'è stato tempo per un vero addio. Tutto doveva accadere molto rapidamente e spontaneamente. Ho detto: 'Ragazzi, grazie mille. Tutto sarà completato oggi.' Abbiamo fatto la storia insieme, non lo dimenticherò mai. Ho anche detto che sarei tornato a Monaco per un vero addio dopo la trasferta del Barcellona negli Stati Uniti, che durerà fino al 30 luglio. Ci sarà un vero e proprio addio. Voglio anche fare regali per i miei compagni di squadra, lo staff tecnico e i dipendenti".

Sulla scelta di andare via: "Volevo giocare in un campionato diverso dalla Bundesliga, avevo preso quella decisione da molto tempo. Ma devo sottolineare che è stata la decisione più difficile della mia vita. Volevo vivere da qualche altra parte, scoprire qualcosa di nuovo con la mia famiglia. Mia figlia Klara inizierà la scuola l'anno prossimo, dovevamo prendere questa decisione. Se non fosse stato ora, probabilmente non sarebbe mai stato possibile. È stato un'opportunità per la vita".