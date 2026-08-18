Canovi su Icardi: "Non lo prenderei neanche me lo regalassero. Meglio Pinamonti"

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L'avvocato e procuratore Dario Canovi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dei temi legati all'inizio del prossimo campioanto di Serie A tra cui il possibile ritorno in Italia di Mauro Icardi, accostato anche alla Fiorentina: "Icardi non lo prenderei neanche se me lo regalassero. Ha smesso di giocare cinque anni fa, a questo punto molto meglio Pinamonti. Non sarà un fenomeno, ma quantomeno ha voglia di giocare. Icardi cosa verrebbe a dimostrare?".