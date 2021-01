LEICESTER, Tegola Praet: strappo e 3 mesi di stop

Brutta notizia per il Leicester: si è infortunato in maniera seria Dennis Praet, giocatore ammirato in Italia con la maglia della Sampdoria e in passato anche accostato alla Fiorentina. Ha accusato un problema dopo uno scatto nei minuti finali della sfida di FA Cup contro lo Stoke City di sabato scorso, e la diagnosi non è delle migliori: strappo ai muscoli posteriori della coscia e tre mesi di stop. Per sua fortuna, la partecipazione all'Europeo non sembra essere compromessa.