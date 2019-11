LEGA FIRENZE, Mercafir? Nè progetto nè risorse

“Martedì in audizione il presidente di Mercafir, Giacomo Lucibello, convocato in Commissione controllo, non ha saputo dare la benché minima indicazione su un'eventuale trasferimento del centro commerciale più grande di Firenze nella zona Nord di Novoli per far posto al possibile nuovo stadio della Fiorentina. Lucibello non ha una bozza di progetto e non sa dove reperire le risorse finanziarie. Oggi – spiegano il vice presidente del Consiglio comunale Emanuele Cocollini ed il presidente della Commissione controllo Antonio Montelatici, entrambi esponenti della Lega Salvini Firenze – durante i lavori della Commissione di Controllo, abbiamo valutato la variante urbanistica, senza che il terreno non sia stato nemmeno periziato. Nardella non ha niente in mano, non sa come trasferire la Mercafir in 24 mesi e non sa quanto valga l’area, mentre Commisso ha già detto che vuole fare tutto “fast, fast, fast” e che è disposto a spendere 6 milioni di euro. Nardella, purtroppo – concludono Cocollini e Montelatici – sarà ricordato come il Sindaco che ha fatto scappare la Fiorentina da Firenze”.