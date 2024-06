LECCE, Secondo colpo di Corvino: Pierret dalla Francia

FirenzeViola.it

Ieri sera in tarda serata è arrivato nel Salento Balthazar Pierret, nuovo acquisto del Lecce e secondo colpo di Pantaleo Corvino per Luca Gotti, dopo l'arrivo di Tete Morente ieri. Pierret ora farà le visite mediche e poi firmerà con il club giallorosso. Si tratta di un centrocampista francese classe 2000 pescato in seconda divisione francese dai giallorossi, arriva a parametro zero dopo la fine del contratto con il Quevilly Rouen.