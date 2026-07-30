Il Venezia continua a trattare per Sohm. Piace anche Belghali
TuttoMercatoWeb.com scrive che il Venezia continua a muoversi con decisione sul mercato. È ormai vicino l'arrivo di Matias Moreno dalla Fiorentina, ma i contatti con il club viola non si fermano qui: resta infatti aperta anche la trattativa per portare in laguna Simon Sohm. Il centrocampista svizzero, rientrato dopo il prestito al Bologna, non rientra nei programmi tecnici di Fabio Grosso.
La società è al lavoro anche per rinforzare altri reparti, in particolare le corsie esterne e il ruolo di vice-Stankovic tra i pali. Per le fasce prende quota il profilo di Rafik Belghali del Verona, giocatore che nelle ultime settimane era stato accostato anche a Inter e Fiorentina. Per la porta, invece, resta viva la pista che porta a Simone Scuffet, oggi al Pisa. In alternativa, dal Verona piace anche Lorenzo Montipò.
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