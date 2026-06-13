Sassuolo, Aquilani si presenta: "Che emozione. Parola d'ordine? Serietà"

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Alberto Aquilani, nuovo allenatore del Sassuolo, si è presentato alla stampa locale neroverde. Queste le dichiarazioni dell'ex tecnico della Fiorentina Primavera: "È un piacere e un onore essere qui, essere tornati qui. Le prime sensazioni sono sicuramente quelle di emozione, perché è un posto in cui sono stato bene. È un posto che mi ha trasmesso dei valori importanti e oggi ho la conferma che questi valori fanno parte di questa grande famiglia e quindi sono molto contento".

Cos'è per lei il Sassuolo?

"Per me il Sassuolo è una squadra riconoscibile, è una squadra fatta e composta di persone molto serie, è una squadra che dal di fuori si vede appunto che lavora nel modo giusto e quindi per me è sicuramente un motivo di orgoglio essere qui e far parte di questa società. Sì, sicuramente essere stato giocatore del Sassuolo mi fa ricordare, mi ha fatto conoscere dall'interno quello che rappresenta questa società. Oggi arrivo con una veste diversa, ma le motivazioni e la voglia di far bene sono altrettanto molto alte come allora e allora".

Quali sono le novità che si aspetta?

"Questa voglia di fare il calcio in maniera molto seria, in maniera con programmazione, sono sorpreso anche del centro sportivo. Questa struttura molto funzionale è una struttura perfetta appunto per fare calcio. La famiglia Squinzi per me è sicuramente una garanzia da questo punto di vista, oltre al direttore, oltre alle persone che lavorano per questo club".

Quale sarà la sua parole d'ordine?

"Del Sassuolo secondo me devono essere serietà, devono essere la voglia di non accontentarsi, dobbiamo essere ambiziosi perché abbiamo una proprietà ambiziosa e quindi questo si crea qui proprio nel centro sportivo durante gli allenamenti per creare una mentalità forte che ci permetta poi di esprimerci al meglio durante le partite".

Ritroverà Berardi dopo averlo incrociato da compagno di squadra.

"È ovvio che incontrare Berardi, rincontrare Berardi in questa veste un po' mi fa strano perché ho avuto modo di giocare con lui e di apprezzare delle qualità incredibili. Quindi la sua storia è una storia bella, è da tanti anni che è qui e ha sempre trascinato questa squadra appunto a traguardi importanti, quindi per me sarà un onore poterlo allenare".

Cosa prova per il debutto in Serie A?

"La Serie A è un po' l'ambizione di tutti noi che proviamo a fare questo mestiere, come lo era da calciatore, quando sei giovane tu ambisci la Serie A, da allenatore ambisci la Serie A, è un percorso comunque non facile e quindi questa opportunità per me rappresenta appunto un po' la mia ambizione, quella di confrontarmi anche nel massimo campionato. So che è un campionato difficile, riconosco le difficoltà, ma mi sento pronto di affrontarlo con questa squadra e con questo club. I tifosi li saluto, è un piacere rivederli, gli auguro ovviamente il meglio e gli assicuro che da parte mia e del mio gruppo di lavoro daremo tutto quello che è nelle nostre corde affinché il Sassuolo possa avere le soddisfazioni che merita".