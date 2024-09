LEAO, Di Canio lo critica, lui riposta il suo saluto romano

FirenzeViola.it

Da diverse ore sta tenendo banco il caso Leao-Theo Hernandez, con i due giocatori del Milan che si sono allontanati dalla squadra durante il cooling break nel corso della gara con la Lazio. Ne ha parlato, ieri sera durante la consueta serale in onda su Sky Sport ("Il club"), anche Paolo Di Canio. E non le ha mandate a dire: "Qui stiamo parlando di cose serie, questa è una vergogna secondo me. Non sei alla squadra del dopo lavoro, che sei lì e ti pago il campo e puoi fare quello che vuoi, qui sei al Milan. Stiamo parlando di Theo e Leao, uno fa spesso il capitano pure, ma che state facendo", le parole dell'ex biancoceleste.

A queste parole ha risposto poco fa lo stesso Leao, con un post sul suo profilo X in cui mostra l'ormai celebre immagine di Di Canio in esultanza col saluto fascista dopo un gol all'Olimpico, in un derby. Questo il post del portoghese: