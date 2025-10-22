Le designazioni arbitrali per l'8^ giornata: Napoli-Inter a Mariani. Fermati Marinelli e Abisso
Nonostante sia in corso il turno infrasettimanale delle coppe europee è già il momento di pensare alla prossima giornata di Serie A, con l'ottavo turno che sarà aperto dalla sfida tra Milan e Pisa di venerdì sera. In tal senso sono state comunicate le designazioni arbitrali ufficiali per questo fine settimana. La gara più importante è certamente Napoli-Inter che si giocherà sabato alle ore 18:00 e che è stata affidata a Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Interessante notare come Marinelli e Abisso, protagonisti in negativo dell'ultima giornata di campionato con il rigore assegnato contro la Fiorentina per fallo di Parisi su Gimenez non risultino in nessuna partita e siano stato di fatto fermati dal designatore Rocchi. Queste il quadro completo delle designazioni arbitrali comunciato dall'Aia:
MILAN – PISA Venerdì 24/10 h. 20.45
ZUFFERLI
ROSSI L. – MASTRODONATO
IV: COLLU
VAR: GARIGLIO
AVAR: DOVERI
UDINESE – LECCE Sabato 25/10 h. 15.00
FELICIANI
VECCHI – MORO
IV: GALIPO’
VAR: MAGGIONI
AVAR: MERAVIGLIA
PARMA – COMO Sabato 25/10 h. 15.00
CHIFFI (foto)
YOSHIKAWA – LAUDATO
IV: SACCHI J.L.
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DOVERI
NAPOLI – INTER Sabato 25/10 h. 18.00
MARIANI
BINDONI – BACCINI
IV: AYROLDI
VAR: MARINI
AVAR: PEZZUTO
CREMONESE – ATALANTA Sabato 25/10 h. 20.45
ARENA
PALERMO – CIPRESSA
IV: MARCENARO
VAR: AURELIANO
AVAR: MARESCA
TORINO – GENOA h. 12.30
BONACINA
LO CICERO – BERCIGLI
IV: MASSA
VAR: DI BELLO
AVAR: MAGGIONI
H. VERONA – CAGLIARI h. 15.00
DIONISI
DEI GIUDICI – TRINCHIERI
IV: DI MARCO
VAR: DOVERI
AVAR: SERRA
SASSUOLO – ROMA h. 15.00
MANGANIELLO
BERTI – FONTEMURATO
IV: FABBRI
VAR: PEZZUTO
AVAR: SOZZA
FIORENTINA – BOLOGNA h. 18.00
LA PENNA
IMPERIALE – PRETI
IV: GUIDA
VAR: PATERNA
AVAR: MARINI
LAZIO – JUVENTUS h. 20.45
COLOMBO
ALASSIO – TEGONI
IV: CREZZINI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MARESCA
