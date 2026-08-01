Ex obiettivi, Gasperini contento di Castro: "Ottimo acquisto, ti migliora"

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Gian Piero Gasperini si dice soddisfatto dell'acquisto di Santiago Castro. L'attaccante della Roma, appena arrivato dal Bologna nonostante un tentativo last minute della Fiorentina, è ritenuto dal suo allenatore come un buon acquisto. Lo conferma lo stesso allenatore, con le parole di oggi raccolte da TMW dopo l'amichevole col Cardiff: "È sicuramente un ottimo acquisto, è stata una grande operazione. Sono quei giocatori che ti migliorano. Essenzialmente Castro è un centravanti e Malen, per me, è un centravanti. Poi ci sono anche delle situazioni in cui possono giocare insieme.

Noi abbiamo la prospettiva di disputare tantissime partite. Abbiamo visto anche l’anno scorso, nel girone di ritorno, che a un certo punto abbiamo impiegato Malen in tutte le partite, senza mai dargli tregua. Se succedesse anche in questa stagione, rischieremmo di perdere parte della sua qualità. Quando giochi la Champions League a certi livelli devi avere una rosa completa, competitiva e con un certo numero di giocatori che possano alternarsi senza perdere la qualità del cambio. Castro è un ragazzo del 2004 che ha voluto venire a tutti i costi alla Roma e quindi sarà un bell’acquisto".