Fiorentina interessata a Philogene? Freddezza dal club viola
La Fiorentina è alla ricerca di esterni offensivi. Per la sinistra spunta il nome dell'inglese Jaden Philogene. L'ala sinistra classe 2002 sarebbe ha manifestato l'intenzione di lasciare l'Ipswich Town e secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano anche la Fiorentina sarebbe interessata al giocatore. Dal club filtra però freddezza al riguardo: strategia o disinteresse reale?
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Lorenzo Di BenedettoKean al centro di tutto il mercato offensivo della Fiorentina: il Como c'è e si continua a trattare. Capitolo esterni, tra una smentita e l'altra prima di presto dovranno arrivare i rinforzi per Grosso
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