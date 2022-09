LAZIO, Rimborsati tifosi in trasferta in Danimarca

La serata di ieri non ha visto solo la debacle della Fiorentina ma anche quella della Lazio, che in trasferta in Danimarca contro il Midtjylland ha perso nettamente per 5-1. La prestazione ha scatenato la polemica dei tifosi per l'atteggiamento della squadra di mister Sarri. La società ha trovato il modo per ringraziare i tifosi accorsi in Danimarca per sostenete la squadra in una serata decisamente no, rimborsando il costo del biglietto ai 225 sostenitori. Di seguito il tweet della società biancolceleste:

La S.S. Lazio rimborserà il costo del biglietto della gara Midtjylland-Lazio ai 225 sostenitori presenti ieri in Danimarca. — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 16, 2022