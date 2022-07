LAZIO, Oltre Terracciano: due offerte per Provedel

Sono ore calde queste per il futuro di Ivan Provedel. Secondo quanto riporta Il Secolo XIX, la Lazio avrebbe fatto recapitare due offerte allo Spezia per portare a Roma il portiere friulano. La prima porta ad una cessione a titolo definitivo già quest'estate, per 3.5 milioni e un milione di bonus, legato alla futura qualificazione in Champions della squadra di Sarri, mentre la seconda è un prestito con obbligo di riscatto, fissato a 4.5 milioni. Lo Spezia si sarebbe convinto ad accettare una delle due proposte e nel caso fosse la seconda dovrebbe prima prolungare il contratto del portiere e poi cederlo alla Lazio. In ogni caso il destino sembra segnato.