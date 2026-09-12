La Lazio si illude ma Moreira la riacciuffa in due minuti: con il Milan finisce 2-2

La Lazio si illude ma Moreira la riacciuffa in due minuti: con il Milan finisce 2-2FirenzeViola.it
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Oggi alle 20:00News
di Redazione FV

La Lazio va in doppio vantaggio nel primo tempo ma al Milan basta il neo entrato Moreira che in due minuti riacciuffa i biancelesti che subiscono il primo rallentamento in classifica dopo tre vittorie di fila: all'Olimpico finisce così 2-2.

La squadra di Gattuso passa già al 10' con Cancellieri servito da Zaccagni e al 39' raddoppia con Noslin di testa. Amorim però azzecca i tre cambi effettuati ad inizio ripresa e in particolare quello di Moreira che entra al posto di Estupinan. Il portoghese infatti dimezza le distanze e poi riacciuffa il pari tra il 65' e il 67'.