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Dodo e le frasi sibilline sui social: "Sto benissimo, non credere a tutto"
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Dopo la panchina di ieri sera a Venezia, c'è dibattito intorno alla situazione del terzino della Fiorentina Dodo che continua a postare frasi sibilline su Instagram per chiarire la sua situazione. Dopo quella sul futuro in mano a Dio, poco fa ha scritto "Sto bene. Benissimo. Non credere a tutto quello che senti". Che sia in risposta a quanto filtra dal club viola secondo il quale il giocatore (non fuori rosa) paga una preparazione svagata a causa delle voci di mercato? a telenovela sembra appena iniziata.
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