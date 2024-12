LAZIO, Baroni: "Siamo vicini a Bove, un abbraccio!"

FirenzeViola.it

Impegnato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa Italia contro il Napoli, Marco Baroni, allenatore della Lazio, ha fatto il punto sulle condizioni della squadra biancoceleste: "Abbiamo dei giocatori quasi pronti al rientro, ieri Castrovilli ha fatto il primo allenamento con la squadra e può fare qualche minuto. Per noi è un aspetto positivo perché ci teniamo al ragazzo, conosciamo il suo percorso e lo vogliamo con noi. Qualche giocatore è uscito con qualche problemino da Parma, vediamo se riusciamo a recuperarlo anche con un minutaggio parziale. Tavares per domani non c'è, ma non getto la spugna per la prossima".

Baroni ha poi chiuso la conferenza stampa con un pensiero per Edoardo Bove: "Volevo solo portare un grande saluto e un grande abbraccio a Edoardo Bove a nome mio, della società, della squadra e di tutto lo staff. Siamo vicini a Edoardo, alla famiglia e a tutta la famiglia. Forza, forza, forza".