LARINI, Muriel se è maturato è un campione. Simeone...

Fabrizio Larini, ex DS dell'Udinese ha parlato dell'uomo del momento, Luis Muriel. Questo il suo intervento: "Conoscendo il calciatore, non nutro dubbi sulle sue qualità tecniche e atletiche. Non sono affatto sorpreso da questi gol. Alcuni calciatori maturano prima, altri dopo. Se ha fatto questa maturazione siamo davanti ad un campione. Bisogna fare dei sacrifici e credo che lui lo abbia capito. Simeone? Deve avere l’umiltà per migliorarsi, non gli manca lo spirito di sacrificio, può migliorare le qualità tecniche".