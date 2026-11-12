Larini: "L'Udinese sta copiando la Fiorentina dell'anno scorso, ma con una differenza"
Fabrizio Larini, ex direttore sportivo dell'Udinese, ha rilasciato un'intervista al Gazzettino dove ha messo a confronto i viola dell'anno scorso con i bianconeri di oggi: "L'Udinese sta copiando la Fiorentina di un anno fa che era composta da giocatori importanti. E per i viola non fu comunque facile tirarsi fuori. Per cui i bianconeri non hanno alternativa: non possono più sbagliare. Servono concentrazione e umiltà, oltre alla volontà di farcela a ogni costo".
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