Il ds del Sassuolo spiega l'esonero di Aquilani: "Siamo la peggior difesa d'Europa"

Francesco Palmieri, direttore sportivo del Sassuolo, in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico Roberto D'Aversa, ha spiegato così i motivi dell'esonero di Alberto Aquilani: "Sono qui a commentare una vicissitudine a malincuore che abbiamo dovuto affrontare. A parte i risultati, nelle ultime partite non abbiamo visto l'atteggiamento che ci aspettavamo. Ringraziamo Aquilani per il lavoro fatto e ora andiamo avanti. Abbiamo la fortuna di rappresentare una società forte ma purtroppo non sempre le ciambelle vengono con il buco.

C'è stato un periodo molto negativo, una squadra che ha preso 30 gol, la peggior difesa d'Europa. Si è scelto di cambiare, sono contentissimo dell'arrivo di Roberto D'Aversa e sono certo che ci darà una grande mano: è stata una scelta concreta, veloce. Non c'è stato tanto da dire".