LADY VERETOUT, Napoli infuriata: lei risponde su IG

Se in queste ore Firenze è tutta incollata dietro ai movimenti del nuovo proprietario viola Rocco Commisso, lo stesso non si può dire di Napoli, dove in queste ore sta tenendo banco un possibile caso legato peraltro a un giocatore della Fiorentina. È Jordan Veretout, ormai da settimane segnalato nel mirino dei partenopei. Secondo quanto riferiscono alcune testate del capoluogo campano, Sabrina Merlos, moglie del centrocampista francese, avrebbe espresso dei dubbi sulla sicurezza della vita a Napoli, dicendo che lì il marito avrebbe guadagnato di più, ma a costo di alcuni rischi. Frasi che hanno suscitato reazioni sdegnate, come testimoniato anche da uno screen della diretta Instagram (poi cancellata), in cui si legge un utente scrivere:

"Tranquilla, se pensi che a Napoli rubano lascia stare".

Di contro va segnalata la risposta della stessa Merlos, che poco dopo ha aggiunto una nuova Instagram Stories, con un tono che definire piccato è non chiarire al massimo. "Smettetela di raccontare le cose come volete, banda di pazzi! Mi avete rotto le p...", lo sfogo che nega dunque la dichiarazione. Ma senza poter verificare, dato che il video incriminato è stato cancellato, non possiamo avere altrettanta sicurezza.