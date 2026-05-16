La Viola sogna lo sgambetto alla Juve, Graziani: "Può attenuare la rabbia di una stagione disgraziata"

La Viola sogna lo sgambetto alla Juve, Graziani: "Può attenuare la rabbia di una stagione disgraziata"FirenzeViola.it
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Oggi alle 22:00News
di Redazione FV

Intervenuto su RTV38 durante "Il Salotto dello Sport", l'ex attaccante viola Francesco Graziani ha rivolto lo sguardo su Juventus-Fiorentina, in programma domani a Torino per la penultima giornata di campionato: "In una stagione così disgraziata puoi attenuare il dispiacere, la rabbia e la delusione con un buon risultato a Torino. Se chiedi a un tifoso viola cosa vorrebbe da qui alla fine, risponde una vittoria con la Juventus. Sarebbe una soddisfazione enorme e toglierebbe probabilmente ai bianconeri la Champions. La Fiorentina reciterebbe il ruolo del guastafeste. Oggi, con la testa sgombra, la squadra può andare in campo e fare una grande partita".