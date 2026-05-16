Tegola in casa Lazio, si ferma Motta: ci sarà Furlanetto contro la Roma

Tegola in casa Lazio, si ferma Motta: ci sarà Furlanetto contro la Roma FirenzeViola.it
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Oggi alle 17:00News
di Redazione FV

Brutte notizie per la Lazio di Maurizio Sarri. Dopo l'infortunio di Provedel, si ferma anche Motta per un problema muscolare. Dunque domani alle 12:00 per il derby contro la Roma in campo a difendere la porta dei biancocelesti ci sarà Alessio Furlanetto. In panchina pronti a sostituirlo in caso di ulteriori problemi ci saranno Giacomone e Pannozzo. 