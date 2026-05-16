Il Man City centra la sua 8a FA Cup: 1-0 in finale al Chelsea, decide Semenyo
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Se l'aggiudica il Manchester City l'edizione 2026 della FA Cup. A Wembley sono i Citizens a trionfare, con una rete di Semenyo che piega il Chelsea e regala agli uomini di Guardiola la tanto cercata Coppa d'Inghilterra. Si tratta dell'ottavo successo del Manchester City in FA Cup nella propria storia. Il gol che regala la vittoria al City è spettacolare: Haaland si allarga sulla destra e dall'interno dell'area fa partire un cross basso sul quale Semenyo, di tacco, batte Sanchez sul secondo palo.
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