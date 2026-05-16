Bomba dall'Inghilterra: Chelsea ad un passo da Xabi Alonso. I dettagli

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Notizia col botto, quella rivelata dal giornalista David Ornstein in Inghilterra pochi minuti fa: il Chelsea sarebbe ad un passo dal colpo Xabi Alonso per la panchina della prossima stagione. In particolare, da Oltremanica sottolineano che tra i londinesi e il tecnico spagnolo sarebbe stato raggiunto un accordo totale.

L’ex allenatore del Real Madrid avrebbe firmato un contratto di quattro anni con i “Blues”, con l’annuncio ufficiale atteso a breve. Xabi Alonso avrebbe già visitato Londra la scorsa settimana e dato il proprio assenso al progetto, nonostante il momento complicato del club, attualmente fuori dalla zona Champions e a rischio esclusione anche dalle competizioni europee.