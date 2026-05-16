Bomba dall'Inghilterra: Chelsea ad un passo da Xabi Alonso. I dettagli
FirenzeViola.it
Notizia col botto, quella rivelata dal giornalista David Ornstein in Inghilterra pochi minuti fa: il Chelsea sarebbe ad un passo dal colpo Xabi Alonso per la panchina della prossima stagione. In particolare, da Oltremanica sottolineano che tra i londinesi e il tecnico spagnolo sarebbe stato raggiunto un accordo totale.
L’ex allenatore del Real Madrid avrebbe firmato un contratto di quattro anni con i “Blues”, con l’annuncio ufficiale atteso a breve. Xabi Alonso avrebbe già visitato Londra la scorsa settimana e dato il proprio assenso al progetto, nonostante il momento complicato del club, attualmente fuori dalla zona Champions e a rischio esclusione anche dalle competizioni europee.
Pubblicità
News
La Viola sogna lo sgambetto alla Juve, Graziani: "Può attenuare la rabbia di una stagione disgraziata"
Dopo la Juve, sarà tempo di scelte. Questa è la nostra mappa "tecnica" su conferme e cessioni. De Gea e Parisi sì, Dodo no, Mandragora nì, Gudmundsson deve decidere cosa fare da grandedi Alberto Polverosi
Le più lette
1 Dopo la Juve, sarà tempo di scelte. Questa è la nostra mappa "tecnica" su conferme e cessioni. De Gea e Parisi sì, Dodo no, Mandragora nì, Gudmundsson deve decidere cosa fare da grande
Copertina
FirenzeViolaDalla Fiorentina alla storica promozione con l'Arezzo, Gigli: "Un'impresa. Era un'ossessione: ce l'ho fatta"
Luca CalamaiKean ha voglia di andarsene. Vanoli resta se non arrivano prime scelte. De Gea o Martinelli: il dubbio c'é. Riproverei con Beltran
Lorenzo Di BenedettoChi pensa che per la rivoluzione basterà un'estate si sbaglia. Paratici avrà bisogno di tempo ma la società sia chiara. Il post social di Commisso vale zero: qualcuno spieghi a Firenze quali sono le intenzioni per il futuro
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com