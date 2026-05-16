Tra Viola e derby, Marocchino: "La Juve può vincerle entrambe. Con Vlahovic"

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Intervenuto ai taccuini di TMW, l'ex calciatore bianconero Domenico Marocchino ha parlato del finale di stagione della Juventus, affacciandosi sulle ultime due gare che la squadra di Spalletti giocherà contro Fiorentina e Torino: “La Juventus le potenzialità per vincerle entrambe ce le ha, adesso bisogna cercare in ogni modo di finire bene sperando questa volta di ricominciare poi un pochino meglio la prossima stagione.

In vista di questo finale di campionato sicuramente l'avere Vlahovic è positivo, e fa molta differenza, perché anche quando gioca male il gol può sempre farlo, ma più importante della sua presenza nei prossimi 180 minuti dovrà essere la lucidità della squadra, non possiamo permetterci di commettere errori”.