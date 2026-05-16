Didier Deschamps apre alla Nazionale italiana: "Non escludo nulla"

Didier Deschamps apre alla Nazionale italiana: "Non escludo nulla"
Oggi alle 16:45News
di Redazione FV

Nella conferenza stampa in cui ha comunicato i convocati della Francia per il Mondiale 2026, Didier Deschamps ha aperto alla Nazionale italiana. Infatti queste sono state le parole del CT: "Non escludo nulla. Al momento non è all'ordine del giorno. Ma sono disponibile, lo sanno tutti. Ci penserò più avanti". Dunque il francese, ex calciatore della Juventus si dichiara disponibile a tale ruolo. 