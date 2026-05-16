Cherubini non dimentica gli anni con Paratici: "Uno dei dirigenti più importanti"

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Federico Cherubini è stato uno dei costruttori del Parma di Cuesta che si è salvato senza alcun problema. L'attuale a.d. dei ducali ha imparato molto nel suo percorso da dirigente e tanto lo deve a Fabio Paratici, attuale ds della Fiorentina che ha seguito per tante stagioni alla Juventus.

Lo ha raccontato anche oggi nell'intervista concessa a Calcio e Finanza: "Quando penso a quell’esperienza penso anche al Parma e a come mi piacerebbe creare sempre più questa idea di gioventù in tante posizioni all’interno del club. Basti pensare – per citarne alcuni – a Paolo Capparelli, Finance Director, o ad Alessandro Pettinà, Direttore Sportivo, che sono giovani, ma con competenze importanti. Se riguardo agli anni della Juventus, abbiamo avuto dirigenti che hanno poi ricoperto ruoli importanti, a partire dai più noti come Marotta oggi presidente dell’Inter e Paratici direttore sportivo della Fiorentina".