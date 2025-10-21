La Spagna fa passo indietro: "Villarreal-Barcellona non si giocherà a Miami"

Villarreal-Barcellona a Miami? LaLiga ci ripensa. Dopo le polemiche degli scorsi giorni - con tanto di protesta in campo nell'ultimo turno di campionato che ha visto i giocatori rimanere fermi per i primi quindici secondi su ogni campo - la Spagna fa un passo indietro. E così la sfida tra Villarreal e Barcellona rimarrà all'Estadio de la Ceramica di Vila-real. Questo il comunicato della Federazione:

«LALIGA esprime profondo rammarico per il fatto che questo progetto, che ha rappresentato un'opportunità storica e senza precedenti per l'espansione internazionale del calcio spagnolo, non possa essere portato avanti. Organizzare una partita ufficiale fuori dai nostri confini avrebbe rappresentato un passo decisivo per la crescita globale della competizione, rafforzando la presenza internazionale dei club, il posizionamento dei giocatori e la visibilità del calcio spagnolo in un mercato strategico come gli Stati Uniti.

In un panorama globale sempre più competitivo, in cui campionati come la Premier League o competizioni come la UEFA Champions League continuano ad ampliare la loro portata e la loro capacità di generare ricavi, rinunciare a tali opportunità ostacola la generazione di nuove entrate, limita la capacità dei club di investire e competere e riduce la proiezione internazionale dell'intero ecosistema calcistico spagnolo. Desideriamo ringraziare i club per la loro disponibilità e collaborazione in questo progetto, nonché per il loro continuo impegno nella crescita della competizione. Da LALIGA, continueremo, come sempre, a lavorare per portare il calcio spagnolo in ogni angolo del mondo, promuovendo una visione aperta, moderna e competitiva che vada a vantaggio di club, giocatori e tifosi»