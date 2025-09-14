La serie A prosegue con Sassuolo-Lazio alle 18: le formazioni ufficiali
La serie A prosegue con la sfida delle 18 tra Sassuolo, ancora a zero punti, e Lazio, che vuole confermarsi dopo la bella vittoria sul Verona prima della sosta. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori, Grosso e Sarri.
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vrancx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Lauriente. A disposizione: Satalino, Turati, Candé, Volpato, Cheddira, Boloca, Pieragnolo, Romagna, Fadera, Moro, Coulibaly, Lipani, Thorstvedt, Iannoni, Pierini Allenatore: Grosso.
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Provstgaard, Pellegrini, Belahyane, Cataldi, Isaksen, Pedro, Dia, Noslin. Allenatore: Sarri.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati