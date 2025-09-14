Il commento duro di Calabrese su Fagioli: "Se è questo quello che può dare, meglio pensare ad altro"

"Un'idea che non ha preso forma". Con questo titolo, la Repubblica-Firenze sintetizza la sconfitta di ieri contro il Napoli, commentando così la prestazione dei viola con la firma di Giuseppe Calabrese. Di seguito alcuni estratti del commento: "Non era una partita facile, e si sapeva. Ma il quarto d’ora da incubo della Fiorentina (più tutto il resto) ha chiarito bene le difficoltà di una squadra ancora in costruzione, un’idea che ancora non ha preso forma. Kean là davanti è troppo isolato, Dzeko come raccordo tra centrocampo e attacco non ha funzionato. Per non parlare di Fagioli. Se è questo quello che può dare è meglio pensare a qualcos’altro. [...] I giocatori per fare meglio ci sono, ma bisogna che escano in fretta dalla loro comfort zone, altrimenti sarà una stagione faticosa.

Comuzzo è in difficoltà, va aiutato. A centrocampo serve più qualità, altrimenti si galleggia e basta. Gud deve ricordarsi come si fa e tirare fuori il suo talento, sennò è tempo perso (Fazzini è pronto). [...] Ci vuole un bel reset, adesso. Cancelliamo la partita con il Napoli e ripartiamo. Tutti speravamo in una classifica migliore, Pioli per primo, ma voltarsi indietro è utile solo per non commettere gli stessi sbagli".