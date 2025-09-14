FirenzeViola Pioli ammette gli errori e promette cambi: ora serve un altro volto col Como

Una serata da dimenticare per la Fiorentina, che al Franchi cade 3-1 contro un Napoli superiore per ritmo, idee e qualità. Un risultato che, al di là del punteggio, mette a nudo il divario tecnico tra le due squadre ma anche il punto di vista tattico e atletico che sta attraversando la squadra di Stefano Pioli. Probabilmente a pesare è stata anche una condizione fisica approssimativa, che ha lasciato spazio a un approccio molle e poco coraggioso. Basta pensare che il primo tiro in porta della Fiorentina è arrivato al 78' con Mandragora su punizione. Si è visto ben poco finora sia a livello di gioco che di risultati e ieri sera anche la formazione schierata ha convinto poco o nulla.

Anche lo stesso Pioli nel post partita ha fatto un po' di mea culpa ammettendo che "i cambi hanno inciso molto", lasciando intendere che la reazione finale, arrivata a rivoluzione avvenuta, è stata forse troppo tardiva, ma che la Fiorentina è andata sicuramente meglio una volta che è stato modificato l'undici iniziale. Nel complesso l'allenatore gigliato dovrà lavorare in fretta, e uno dei compiti principali è quello di restituire brillantezza a uomini che al momento non sembrano ancora in grado di reggere il confronto. Alcuni interpreti chiave non hanno ancora trovato la forma giusta, altri sono apparsi fuori ruolo o in evidente affanno, vedi Fagioli e Dzeko ad esempio.

Anche per questo, in vista del prossimo impegno contro il Como, Pioli ha lasciato intendere che qualcosa cambierà: “Farò le scelte migliori per essere ad un livello migliore col Como”, ha assicurato ai microfoni. Tradotto: ora servono scelte coraggiose. Il centrocampo è il reparto che più rischia la rivoluzione, eccezion fatta probabilmente per Simon Sohm. “Ha fatto una buonissima partita. Aveva un duello con un giocatore molto forte come Anguissa e c’erano le uscite su Di Lorenzo, per me ha lavorato bene”, ha dichiarato Pioli, sottolineando il lavoro oscuro ma efficace dello svizzero. Insomma, dalle parole del tecnico traspare la consapevolezza di dover intervenire. La Fiorentina è ancora un cantiere aperto e il calendario non aspetta. Contro il Como, domenica prossima, non sono ammessi altri passi falsi.