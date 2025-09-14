FirenzeViola

Supercannoniere, la rubrica con tutti i marcatori viola della stagione: in testa Dzeko

Supercannoniere, la rubrica con tutti i marcatori viola della stagione: in testa DzekoFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:40Primo Piano
di Redazione FV

Ieri sera la Fiorentina ha provato a riaprire la gara con il Napoli solo nel finale, grazie ad un moto di orgoglio del difensore Luca Ranieri che ha segnato il suo secondo gol stagionale. FirenzeViola vi proporrà ad ogni partita la situazione dei marcatori viola, tra tutte le competizioni in cui è impegnata la Fiorentina e le rispettive Nazionali comprese, evidenziata dalla grafica allegata nella nuova rubrica "Supercannoniere".

Proprio grazie ad i tre gol segnati con la Bosnia e quello nei playoff di Conference con la Fiorentina è in testa Edin Dzeko. In maglia viola è ancora a zero Kean reduce però dal tris con l'Italia nell'ultimo ciclo di partite.