Fazzini: "Tifosi fantastici. Capiremo cosa va e cosa non va, ci rifaremo"

Jacopo Fazzini ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina dopo la partita giocata e persa contro il Napoli: "Non siamo partiti bene andando sotto nel punteggio dopo un quarto d'ora, poi contro una squadra così forte non è semplice rimetterla in piedi. Abbiamo avuto grandi occasioni e non sappiamo come sarebbe andata, dobbiamo ripartire da lì. I tifosi? Sono stati incredibili, ci hanno sostenuto dal primo all'ultimo minuto. Non abbiamo raccolto quello che volevamo ma ci sarà occasione di rimediare.

Loro hanno creato tanto all'inizio, dobbiamo lavorare tanto ed impegnarci ma riusciremo a farcela. Ancora non abbiamo parlato negli spogliatoi, poi in settimana avremo modo di confrontarci e capire cosa abbiamo sbagliato e cosa abbiamo fatto bene. Avremo tempo per lavorare e preparare al meglio la prossima partita".