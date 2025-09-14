La Fiorentina Femminile saluta la Women's Cup con una vittoria

La Fiorentina Femminile vince ma non compie l'impresa nell'ultima partita del girone B della Serie A Women's Cup contro il Genoa dell'ex tecnico Sebastian De La Fuente. Non basta infatti il 2-1 (Omarsdottir al 40' e Severini al 54' per le viola e Cinotti al 69' per il Genoa) alle liguri per laurearsi miglior seconda e passare alla fase finale: con 6 punti come la Juventus al momento sono le bianconere, seconde dietro alla Lazio nel girone a, a passare con +5 ma il Sassuolo (secondo del girone C con 4) deve ancora giocare e dunque ha nelle proprie mani il suo destino (e quello della Juve).