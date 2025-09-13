Conte: "Abbiamo fatto giocare pochissimo la Fiorentina. Ma male il finale"

Antonio Conte, allenatore del Napoli, dopo il successo contro la Fiorentina è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Il Napoli ha risposto presente per gran parte della partita, c'è stato un approccio importante. Abbiamo dominato il match, creando tante occasioni e facendo fare tante parate a de Gea. Non ci sta che facciamo un finale del genere. Dobbiamo migliorare, loro lo sanno. Ai ragazzi voglio bene come figli, o come fratelli perché non sono tanto grande, e loro sanno cosa mi è piaciuto e cosa dobbiamo migliorare. Potevamo fare ancora un altro gol con Elmas. Sono partite che devono essere chiuse fino alla fine".

Si aspettava un debutto così di Hojlund?

"Ha 22 anni, l'abbiamo preso dal Manchester United, visto che ha portato bene con McTominay (ride, ndr). Scherzi a parte, conoscevamo le doti di Rasmus. Ha un potenziale importante, può crescere e migliorare. Si vede che è un ragazzo che ha buonissime prospettive".

Come si gestiscono tre centravanti come quelli che ha?

"Ma chi è il terzo centravanti? Lukaku è infortunato. Abbiamo preso Hojlund per sostituire Romelu. Non è questione di spazi. Il Napoli oggi ha fatto la partita, al di là dell'attacco allo spazio. Hai bisogno anche di uno che tenga palla, lo fanno tutti gli attaccanti forti nelle squadre che vogliono dominare le partite".

I due centrali hanno giocato bene.

"Sicuramente hanno fatto una buona prestazione. Ma come tutti quanti. Siamo stati molto attenti, concentrati. Abbiamo fatto giocare pochissimo la Fiorentina, andavamo molto alti a prenderli e loro hanno patito quest'aggressione alta. La Fiorentina per tre anni consecutivi due volte . Stiamo palando di una squadra che da anni è strutturata per fare tutte le competizioni, spesso e volentieri arriva alla fine. Secondo me non sono giocatori bravini, sono proprio giocatori bravi. Chi arriva in finale nelle competizioni europee ha dei giocatori bravi, non bravini. In questi anni la Fiorentina si è assestata a quel livello. Venire qui e vincere la partita così deve darci gioia e forza. Al tempo stesso bisogna vedere anche dove migliorare. Loro sanno che io cerco di vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto per cercare di migliorare. Potevamo fare meglio nel finale".