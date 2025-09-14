Al Franchi un Napoli ingiocabile. La Gazzetta dello Sport: "Ma il 3-5-2 di Pioli è scollegato"

Ieri la Fiorentina contro il Napoli non ha trovato contromisure, si legge su La Gazzetta dello Sport. Finisce 3-1, i gol del Napoli potevano essere di più, Anguissa fa il tuttocampista, Beukema segna e la Fiorentina resta un enigma: a lungo non ci capisce niente, Pioli ritarda i cambi e l’assalto finale è una luce flebile. Non che potesse farsi chissà quali illusioni Pioli: questo Napoli è ingiocabile per tanti, figurarsi una Fiorentina nella quale alcuni uomini chiave (Fagioli, Comuzzo e Dzeko su tutti) sono fuori condizione e fuori posizione.

Il 3-5-2 di Pioli è stato pericolosamente scollegato, non guadagna terreno e lascia Kean solo in balia di Beukema-Buongiorno, coppia titolare senza se e senza ma. Il tecnico viola poi aspetta troppo per rivoluzionare la squadra. Il primo tiro in porta della Fiorentina è addirittura dopo 78 minuti. Pioli, due punti in tre gare, ora deve fare qualche scelta difficile, ma chi è subentrato oggi merita spazio.