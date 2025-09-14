FirenzeViola La luce di Fazzini e l'appello di Firenze: ora l'ex Empoli merita più spazio

vedi letture

Nella serata più buia della Fiorentina, quella della pesante sconfitta contro il Napoli, è arrivato comunque un segnale di speranza. A firmarlo è stato Jacopo Fazzini, uno dei pochi a riuscire a invertire l’inerzia di una gara che sembrava destinata a un copione a senso unico. L’ex Empoli ha confermato ancora una volta di poter rappresentare molto più di un’alternativa nelle rotazioni di Stefano Pioli, visto che non è la prima volta che il “Fazzo” si prende la scena in questo avvio di stagione. Era già accaduto a Cagliari, con un ingresso dalla panchina capace di dare brillantezza e ritmo a una squadra spenta, e si era ripetuto a Reggio Emilia, nell’unica occasione in cui l’allenatore viola lo ha premiato con la maglia da titolare. In entrambi i casi, il centrocampista ha dimostrato di possedere qualità tecniche e personalità tali da incidere anche in contesti complessi.

Dilemma da risolvere

Il vero nodo da sciogliere, ora, riguarda il suo ruolo. Fazzini è una mezzala offensiva in grado di strappare palla al piede e rompere le linee avversarie, oppure un trequartista che può diventare l’alternativa — o il complemento — di Gudmundsson? La domanda non è banale, soprattutto in vista dello scontro diretto contro il Como. Pioli potrebbe ritrovarsi davanti a una scelta non semplice: puntare sull’islandese, che fin qui - nonostante un avvio di stagione non certo da stropicciarsi gli occhi - ha già firmato due gol (uno con la sua Nazionale) e un assist, oppure dare fiducia a un ragazzo che ha portato freschezza e imprevedibilità alla manovra viola.

La campagna di RFV

La sensazione, anche ascoltando le parole del tecnico dopo la debacle col Napoli, è che qualcosa cambierà. E tra i volti candidati a beneficiare delle nuove gerarchie c’è proprio Fazzini. Tanto che Radio FirenzeViola (e questo in tempi non sospetti...) ha già lanciato un hashtag destinato a farsi largo tra i tifosi: #mettiilFazzo. Un invito chiaro, quasi una richiesta collettiva, che fotografa l’entusiasmo e la curiosità della piazza nei confronti di un giocatore capace di accendere la fantasia e ridare un po’ di fiducia a un ambiente che ne ha disperatamente bisogno.