Alle 15 Pisa-Udinese e Atalanta-Lecce: le formazioni ufficiali
Alle 15 altre due partite della terza giornata di serie A, Pisa-Udinese e Atalanta-Lecce con i due ex viola Nzola e Zaniolo che partono dalle rispettive panchine. Ecco le quattro formazioni:
Pisa (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Tourè, Akinsanmiro, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. A disposizione: Nicolas, Scuffet, Marin, Leris, Hojholt, Nzoka, Esteves, Vural, Stengs, Calabresi, Piccinini, Albiol, Denoon, Bonfanti, Lorran. Allenatore: Alberto Gilardino.
Udinese (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Bravo. A disposizione: Nunziante, Venuti, Goglichidze, Zarraga, Zaniolo, Palma, Buksa, Kabasele, Ekkelenkamp, Zemura, Miller, Zanoli, Modesto. Allenatore: Kosta Runjaic.
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kossounou; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; Kamaldeen Sulemana, De Ketelaere; Krstovic. A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, Samardzic, Djimsiti, Obric, Camara, Brescianini, Bernasconi, Ahanor, Maldini, Zappacosta. Allenatore: Ivan Juric.
Lecce (4-3-3): Falcone; Kouassi, Siebert, Gaspar, Gallo; Sala, Coulibaly, Ramadani; Tete Morente, Stulic, Sottil. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Berisha, N’Dri, Helgason, Danilo Veiga, Banda, Camarda, Tiago Gabriel, Pierotti, Kovac. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
