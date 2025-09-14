Fiorentina Femminile, Pinones Arce: "Partita ok ma ci sono mancati gli ultimi gol, ora testa al campionato"

di Redazione FV

Pablo Pinones Arce, tecnico della Fiorentina Femminile, ha commentato ai canali viola ufficiali la vittoria con il Genoa che non ha dato però la qualificazione alla fase finale della Serie A Women's Cup: "Per quanto riguarda questa partita ci sono state cose positive ma ci sono mancati gli ultimi gol che sarebbero serviti per passare però ci abbiamo provato. Abbiamo vinto la partita e dobbiamo crescere".

Due settimane al campionato? "Dobbiamo lavorare bene, ci è mancata qualche partita per conoscerci meglio ma ora dobbiamo lasciarci alle spalle questa Women's Cup per lavorare per il campionato"