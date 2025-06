La Serie A migra in Australia: Milan-Como si potrebbe giocare a Perth

Una partita del campionato italiano giocata nell'altro emisfero: è la notizia che rimbalza da ieri sera dall'Australia. La riporta WaToday, una delle più autorevoli fonti d'informazione australiane: la città di Perth potrebbe ospitare una partita ufficiale del campionato di Serie A nella stagione 2025/26. Secondo il quotidiano, si tratterebbe di Milan-Como, gara valida per la 24ª giornata (quinta di ritorno), in programma nel weekend del 7-8 febbraio 2026.

A dare forza all’indiscrezione ci sarebbero "fonti interne a conoscenza dell’accordo". La data coincide con un altro evento di rilievo: la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, prevista per venerdì 6 febbraio 2026 allo stadio di San Siro. Il match si dovrebbe disputare all’Optus Stadium, un impianto da 60mila posti solitamente utilizzato per football australiano, rugby e cricket. Sembra che il governo dell’Australia Occidentale abbia già bloccato la data, ma sono in corso trattative con la Lega Serie A per ufficializzare l’operazione. Se confermata, sarebbe la prima partita di campionato europeo giocata per punti al di fuori del continente.