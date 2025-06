Obiettivi, su Anjorin non solo Fiorentina e Torino. Sarri lo vuole nella sua Lazio

Su Faustino Anjorin si sono posati gli occhi della Lazio, e in particolare di Maurizio Sarri. A scriverlo è Tuttomercatoweb.com, che riferisce come il nuovo tecnico biancoceleste stia tenendo d'occhio l'Empoli (realtà in cui è sbocciato) per aggiungere nuovi innesti alla sua rosa. Tanto che oltre al noto interesse per il fantasista Jacopo Fazzini, la società di Lotito starebbe tenendo in forte considerazione anche il centrocampista inglese scuola Chelsea, che - al netto di qualche noia fisica che ne ha limitato l'impiego al 100% - è risultato spesso tra i migliori quando è sceso in campo.

Sul giocatore c'è pure l'interesse del Torino, ma l'inglese è monitorato pure dalla Fiorentina e dalla Lazio. E i biancocelesti hanno intenzioni serie.