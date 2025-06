In attesa del futuro, Lucchesi cambia agente. Il centrale viola lascia Vigorelli per Riso

Lorenzo Lucchesi cambia agente. Il centrale della Fiorentina, di rientro al Viola Park in attesa di capire meglio il suo futuro dopo la stagione in prestito alla Reggiana, in Serie B, ha deciso infatti di lasciare la scuderia di Claudio Vigorelli, la Vigo Global Sport con cui collaborava finora. Da adesso infatti, il difensore rientra tra gli assistiti di Giuseppe Riso e della sua GR Sport, che in questi anni ha avuto a che fare con la società viola per diverse operazioni di mercato. L'annuncio l'ha dato la stessa agenzia di Riso tramite i propri canali social.