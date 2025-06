Su Anjorin gli occhi della Fiorentina ma anche di Torino e Lazio: lo vuole Sarri

Tra i giocatori più ambiti dell'Empoli appena retrocesso in Serie B c'è Faustino Anjorin, una delle grandi rivelazione nell'amara stagione 2024/25. Il centrocampista inglese scuola Chelsea ha suscitato l' del Torino, ma è monitorato pure dalla Fiorentina e dalla Lazio. Soprattutto i biancocelesti, riporta TMW, hanno intenzioni serie.

Sarebbe stato direttamente il nuovo allenatore Maurizio Sarri ad aver indicato anche il profilo di un altro centrocampista, per quanto più offensivo, come Jacopo Fazzini come rinforzo per la sua Lazio sempre dagli azzurri. Nelle scorse ore su Fazzini (che già a gennaio voleva la Lazio, tanto da dire di no alla proposta del Napoli) è stato accostato anche il Benfica.