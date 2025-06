Thiago Fernandez a un passo dal Villareal già ora: sul piatto 4 milioni

Non sarà in Serie A il futuro di Thiago Fernandez. Come riporta TMW, l'attaccante argentino classe 2004 di proprietà del Velez Sarsfield, accostato anche alla Fiorentina nelle scorse settimane vista la scadenza di contratto in vista, andrà al Villareal. Il calciatore si libererà a zero a partire dal prossimo 31 dicembre ma né Bologna, né Fiorentina e neanche il Genoa e l'Udinese - le altre squadre italiane interessate - prenderanno il talento argentino, che ha raggiunto l'accordo con il Villareal.

Il Sottomarino Giallo vorrebbe avere subito a disposizione il classe 2004 tanto da aver portato all'attenzione del Velez una proposta ufficiale da 4 milioni di euro più bonus, che dovrebbe essere quella giusta per convincere il club sudamericano a lasciar andare via Fernandez con qualche mese d'anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto.