Aquilani riparte dal Catanzaro: ai dettagli la trattativa col club di Serie B

Alberto Aquilani è pronto a ripartire dalla panchina del Catanzaro. Come riporta Sky Sport, i dubbi che persistevano sull'ex allenatore della Fiorentina Primavera si sono dissipati e la squadra calabrese ha scelto Aquilani per sostituire l'uscente Fabio Caserta, salutato al termine della stagione appena passata. Dopo due anni in cui il club giallorosso sfiora la Serie A uscendo solo ai playoff, stavolta spera che Aquilani possa portarli a una clamorosa promozione. Sarà la seconda esperienza del tecnico in Serie B dopo che la prima con il Pisa è arrivato tredicesimo due anni fa.