Dzeko in viola? L'ex compagno Ranocchia: "Con Kean potrebbe anche giocare insieme"

In queste ore la Fiorentina sta facendo concorrenza al Bologna per arrivare a Edin Dzeko, attaccante che il 30 giugno andrà in scadenza di contratto col Fenerbahce. Nel suo passato all'Inter, il bosniaco ha condiviso lo spogliatoio con Andrea Ranocchia, ex difensore nerazzurro che si è espresso così a proposito di un eventuale passaggio dell'ex centravanti della Roma in viola: "Con Edin ho avuto la fortuna di giocare insieme ma anche contro, è un attaccante sopra la media da ogni punto di vista. Farlo tornare in Serie A sarebbe una buona cosa per il calcio italiano.

Magari non avrà più 38 partite nelle gambe, però potrebbe fare da alternativa a Kean o anche giocarsi a fianco. Edin capisce le dinamiche di gioco, e una volta che lo inserisci fai fatica a levarlo".