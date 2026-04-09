La Premier piega la Serie A anche a Bologna: l'Aston Villa vince 3-1 al Dall'Ara

La Premier piega la Serie A anche a Bologna: l'Aston Villa vince 3-1 al Dall'AraFirenzeViola.it
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Ieri alle 23:07News
di Redazione FV

Non solo il Crystal Palace con la Fiorentina: la Premier League batte la Serie A anche al Dall'Ara. A Bologna è infatti l'Aston Villa a passare per 1-3, con le reti di Konsa e Watkins (doppietta). Per gli uomini di Italiano non è servita a niente la rete di Rowe, al ritorno al Villa Park i felsinei sono chiamati a sovvertire il risultato.